Как живёт Савёловский - московский район первого трамвая

В конце XIX века здесь протянули железнодорожную ветку. Она соединяла Николаевскую и Александровскую дороги и по ней перегоняли составы, предназначенные для императора и его семьи. Потому ветку назвали Царской. Из местного дело вышел на столичные улицы первый трамвай. До середины шестидесятых здесь можно было встретить частные деревянные дома, жители которых держали домашнюю птицу и даже коров. Всё это о районе Савёловский.

Недавно здесь, в отреставрированном здании легендарного клуба фабрики "Свобода", которое было построено почти столетие назад по проекту архитектора-авангардиста Константина Мельникова, открылся Дом бильярда.

Зданию вернули первоначальный облик по оригинальным чертежам архитектора. Были восстановлены исторический цвет, пропорции, на свои места вернулись парадные лестницы. Теперь в Савёловском районе собираются любители русского бильярда.

Раньше район считался труднодоступным, но в последние годы пережил транспортную революцию. Появились удобные развязки и станции метро, в том числе на Большой кольцевой линии. Кстати, "Савёловскую" на БКЛ из-за необычного оформления называют одним из музеев метростроения. Здесь под стеклом можно рассмотреть чугунные тюбинги тоннелей.

Савёловский район входит в тройку самых маленьких районов Москвы. В старину на его территории находилось село Бутырки. Память об этом сохранилась в названии одной из улиц. На Бутырской сейчас идёт строительство Государственной картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Идея проекта и первоначальные эскизы принадлежат самому мастеру.

В прошлом году завершилось масштабное обновление Савёловского парка. Он стал комфортным пространством для отдыха москвичей всех возрастов. В парке обновили дорожки и тропинки, улучшили систему освещения, высадили новые деревья и кустарники.