При атаке на порт Туапсе загорелись два иностранных судна

В результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По последней информации, все очаги возгорания ликвидированы. Экипажи кораблей не пострадали.

Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью над территорией России были уничтожены 164 украинских беспилотника. Атаке подверглись 11 регионов и акватории двух морей.

В Туапсе во время атаки, помимо двух гражданских судов, повреждён нефтеналивной терминал и пришвартованный к нему танкер. В Ростовской области при падении обломков дронов пострадали два человека.