Днём 2 ноября над российскими регионами сбили 49 беспилотников

В течение дня 2 ноября над Россией сбиты 49 беспилотников ВСУ. Киевский режим пытался атаковать Крым, Кубань, Брянскую, Белгородскую, Курскую области и акваторию Чёрного моря.

Минувшей ночью над территорией России средства ПВО сбили 164 украинских беспилотника. Атаке подверглись 11 регионов и акватории двух морей.

В Туапсе повреждены нефтеналивной терминал и два иностранных судна. В Ростовской области при падении обломков дронов пострадали два человека. В аэропортах Геленджика, Краснодара, Сочи, Казани, Волгограда, Ульяновска, Самары, Саратова, Оренбурга, Уфы, Нижнекамска, Бугульмы и Пензы вводились временные ограничения.