Парковка в Москве будет бесплатной 3 и 4 ноября

3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщается на портале мос.ру.

Это правило распространяется на все улицы города, в том числе на те, где введены тарифы 380, 450 и 600 рулей в час и динамический тариф. При этом стоянки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

По случаю государственных праздников плату за парковку в Москве традиционно отменяют.

Портал напоминает, что в честь Дня народного единства в этом году в России установлены три выходных дня: 2, 3 и 4 ноября. Рабочие часы некоторых учреждений в Москве в связи с этим сокращены, подробности можно узнать по ссылке.