Продолжаются странности с кометой 3I/ATLAS

Космический объект 3I/ATLAS, за которым учёные наблюдают с 1 июля, снова всех удивил. Небесное тело при приближении к Солнцу совершило манёвр и отклонилось от первоначальной траектории.

Как предположили в Гарвардском университете, это может служить доказательством наличия у него реактивного двигателя. Ранее предполагалось, что 3I/ATLAS - это комета из другой звёздной системы возрастом свыше семи с половиной миллиардов лет - то есть, более чем вдвое старше Солнца.

Однако, в сентябре небесное тело начало менять цвет и стало не просто отражать свет, но и излучать свой собственный. Учёные предполагают, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, сообщает "ТВ Центр".

Масла в огонь подлило НАСА, засекретив информацию об объекте. Известно, что сблизиться с Землёй он должен в декабре этого года.