Московская пенсионерка отдала мошенникам 28 миллионов рублей для замены ключей от домофона

В Москве мошенники выманили 28 миллионов рублей у пожилой женщины под предлогом замены домофонных ключей. Обманули пенсионерку по известной схеме.

Сначала москвичке позвонил неизвестный и сообщил о замене кодировки ключей от домофона в её доме. Под этим предлогом он выведал у неё код из смс.

Потом к криминальной схеме подключилась лжесотрудница Роскомнадзора. Она сообщила пенсионерке о взломе её личного кабинета на портале госуслуг. Далее женщину начал обрабатывать "сотрудник полиции". Он убедил её отдать все сбережения курьеру якобы для декларирования.

Таким образом пенсионерка лишилась 28 миллионов рублей в разной валюте. Один из участников криминальной цепочки уже задержан, сообщили в прокуратуре.