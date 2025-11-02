Москвичам назвали дату начала метеорологической зимы

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, примерно 14 ноября произойдёт переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. С этого дня в столичном регионе начнутся осадки в виде мокрого снега.

В этом году в Москве выдалась тёплая осень. В сентябре температура поднималась до 20-22 градусов, дождей почти не было. В октябре температура превышала среднегодовые показатели на 4-6 градусов.