Он спас Горбачёва: умер бывший главред "Известий" Иван Лаптев

В возрасте 91 года скончался бывший главный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев. Об этом редакции издания сообщила его супруга Татьяна Карева.

Журналистскую карьеру Лаптев начал в 1964 году. Он трудился в газете "Советская Россия" и журнале "Коммунист", позже был заместителем главного редактора газеты "Правда". Газету "Известия" Лаптев возглавлял с 1984 по 1990 год.

В 1990–1991 годах он работал председателем совета Союза Верховного Совета СССР. Именно под председательством Лаптева в дни августовского путча 1991 года президиум Верховного Совета СССР принял постановление, в котором объявил незаконным отстранение президента СССР Михаила Горбачёва от исполнения его обязанностей. В эти дни Горбачёва заблокировали в его резиденции в Форосе.