В районе исчезновения семьи Усольцевых найдено тело мужчины

В Партизанском районе Красноярского края 28 сентября пропала семья из трех человек и их собака. Сергей, Ирина и Арина Усольцевы с турбазы ушли в поход к горе Бурантинка и не вернулись. Туристов около месяца искали профессиональные спасатели, волонтеры и следователи, но выйти на след пропавших так и не удалось. Эксперты считают, что семья погибла в результате несчастного случая.

Отрабатывали эту версию тщательно, спасатели все еще находятся в районе пропажи Усольцевых. Более того, 18 октября в том же месте, где исчезла семья, потерялся еще один человек, — 54-летний рыбак. Многим это показалась очень странным, появились предположения, что в Красноярском крае орудует банда браконьеров, которая жестоко расправляется с люди, которых встречает на своем пути.

Однако 1 ноября с места поиска Усольцевых и рыбака поступили печальные новости. В Партизанском районе найдено тело мужчины. Об этом сообщили в КГКУ "Спасатель". Его опознали, это 54-летний местный житель, который в середине октября отправился на реку Мана рыбачить.

Резиновую лодку рыбака нашли сразу же, 18 октября, она просто стояла на берегу. Но мужчина пропал бесследно. За месяц в Партизанском районе произошло два таинственных исчезновения. От столь жуткого совпадения многим стало не по себе. Во время поисковой операции спасатели обследовали 65 километров акватории реки, 50 километров береговой линии, 75 километров проток и около 350 квадратных метров по дну, его проверяли с помощью эхолота.

Что именно случилось с рыбаком, специалисты не уточнили, но отметили, что дальше придется разбираться полицейским. Речь идет о стандартной процедуре, эксперты ответят на вопрос была ли смерть криминальной или это несчастный случай

Об Усольцевых все так же ничего не слышно. Несмотря на то, что поиски рыбака частично захватили тот участок, где исчезла семья, никаких зацепок найти не удалось. Поражает, что за недели активных поисков не было найдено ничего — ни следов от костра, ни мест ночевок, ни даже упаковок от еды. Как будто семья и не появлялась в этом районе.