Удары по тыловым объектам ВСУ этой ночью нанесла российская армия. Под Харьковом поражена площадка обслуживания беспилотников и техники противника. В районе Житомира атакована территория аэродрома. Также взрывы раздавались в Николаевской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Замаскированная база националистов уничтожена в окрестностях Купянска. Группа боевиков, которая там находилась, должна была отправиться на выручку гарнизону, заблокированному в городе. Но наши войска пресекают все попытки противника подвести подкрепление и ведут планомерную работу по ликвидации националистов.

Плачевная ситуация для радикалов сложилась в Красноармейске. По разным оценкам, там заблокированы от трёх до девяти тысяч бандеровцев. Выйти из окружения уже не получится, все дороги в населённый пункт находятся под огневым контролем российский армии.

Но важнейшей задачей, которую выполняют наши бойцы - эвакуация мирных жителей, которые ещё остались в Красноармейске. Уезжать в украинские тылы люди категорически отказались. Верили, что российская армия их спасёт, сообщает "ТВ Центр".