Названы имена новых героев спецоперации

Гвардии младший сержант Алексей Токарев в ходе штурма укреплений ВСУ спас боевых товарищей. Группа эвакуации под командованием Токарева попала под массированный артобстрел. Алексей, рискуя собой, оказал первую помощь пяти раненым и организовал их доставку в полевой госпиталь.

Ефрейтор Тимофей Ковригин, скрытно пробравшись к вражескому опорнику из стрелкового оружия уничтожил двух боевиков, гранатой подавил огневые точки противника и обеспечил безопасное продвижение штурмовой группе. Это позволило захватить позиции неприятеля, сообщает "ТВ Центр".