Звонок от бухгалтера: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему отъёма денег у населения. Подробности сообщили в МВД России.

Гражданину звонит аферист и представляется бухгалтером муниципального образования. Он сообщает потенциальной жертве о положенной выплате, которую можно получить только лично в учреждении.

Мошенник просит сообщить паспортные данные для оформления временного пропуска, а потом и традиционный код из смс.

Далее к делу подключаются лжесотрудники полиции, сообщающие об утечке личных данных. В итоге мошенники получают доступ к аккаунтам граждан на портале госуслуг и к банковским картам.

В МВД советуют не общаться с незнакомыми и подозрительными личностями, а всю информацию о возможных выплатах и льготах перепроверять в госучреждениях.