Вопрос решён: Трамп сделал заявление о "Томагавках" для Украины

Вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк" снят с повестки дня. Об этом заявил Дональд Трамп на борту своего самолёта по пути в Вашингтон.

На вопрос журналиста президент трижды ответил: "Нет". И добавил, что он не принимает участия в европейских дебатах о возможности конфискации замороженных российских активов, сообщает "ТВ Центр".

А в интервью телеканалу СВС Трамп вновь сообщил, что настроен на дипломатическое решение украинского конфликта и продолжение диалога с Москвой. Говоря об отношениях с Россией и Китаем, глава Белого дома назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина сильными и умными лидерами, с которыми не стоит играть.

Ранее Трамп уклончиво отвечал на вопросы о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк". На прошлой неделе американская пресса писала, что Пентагон одобрил отправку этого дальнобойного оружия в Европу для дальнейшей передаче Киеву.