Сербская оппозиция вновь раскачивает ситуацию в стране

37 человек задержаны в Белграде. Накануне участники антиправительственных акций напали на палаточный лагерь сторонников президента, сообщает "ТВ Центр".

В полицейских летели камни, бутылки и пиротехника. Один из них получил травмы. В семи городах атакованы отделения правящей партии.

Оппозиция приурочила массовые выступления к годовщине трагедии в Нови-Саде, где в ноябре прошлого года в результате обрушения навеса на железнодорожной станции погибли 16 человек.

По данным властей, за попыткой нынешней цветной революции стоят западные спецслужбы. Президент Вучич сообщил: организаторы протестов находятся в постоянном контакте с посольством США.