В Афганистане произошло мощное землетрясение

На севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. Пока сообщается о гибели 20 человек. По информации Минздрава страны, пострадали 320 человек.

Эпицентр подземных толчков находился в горах Гиндукуш, в 37 километрах к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают более 500 тысяч человек.

Жители Кабула также сообщили о подземных толчках в столице. Колебания земли ощущались в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Иране и Индии.

Известно, что после обвалов в горах перекрыты перевал и ущелье Ташкурган, расположенные между северными афганскими провинциями Балх и Саманган.

Частично разрушена всемирно известная Голубая мечеть, также известная под названием Мавзолей Али в городе Мазари-Шарифе, административном центре северной афганской провинции Балх.