Собянин рассказал о масштабной реконструкции дорог на востоке Москвы

На востоке Москвы проводят масштабную реконструкцию МКАД. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, приведут в порядок и прилегающую улично-дорожную сеть.

В ходе первого этапа проекта обновят развязки в районе пересечения кольцевой с шоссе Энтузиастов организуют прямой съезд на улицу Сталеваров, а также соединят Косинскую и Реутовскую улицы. Кроме того, сделают тротуары и современные остановки городского транспорта.

Завершить работы планируют уже в следующем году. В рамках второго этапа построят ещё более двух километров дорог. У жителей сразу нескольких районов столицы и подмосковного Реутова появится больше удобных маршрутов.