Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов о любви и семейных ценностях

Добрые фильмы о любви, семейных ценностях и мужестве показывают в эти дни в Москве на благотворительном кинофестивале "Лучезарный ангел". Он проходит уже в 22-й раз. В программе - мастер-классы и встречи со знаменитыми актёрами и режиссёрами. Вход на все показы и мероприятия бесплатный.

Умное, глубокое, а главное - доброе кино - девиз и суть этого кинофестиваля. На участие в нём заявлены 465 фильмов из 16 стран мира. Это единственный кинофестиваль, где есть духовно-экспертный совет, в который входят священники. Для показа отобраны 120 работ.

За статуэтку "Лучезарного ангела" кинокартины будут бороться в четырёх номинациях - полнометражное кино, короткий метр, документальные фильмы и анимация. Темы в своих работах режиссёры затрагивают самые разные - это и история страны, и философия, и психология подвига.

"Северный полюс" - фильм, основанный на реальных событиях, когда первая советская подводная лодка прошла подо льдами и всплыла на Северном полюсе.

Теме Великой Отечественной войны посвящен фильм "Корни" из Казахстана. О вечном конфликте поколений - картина "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым в главной роли. Три дня, проведённых с внуком, которого дед никогда не видел, кардинально меняет жизнь семьи. А "Двое в одной жизни, не считая собаки" - пронзительная история любви, пронесённой через десятилетия. Светлана Крючкова и Александр Адабашьян сыграли пару пожилых людей - питерских интеллигентов.

Жюри, возглавляемое гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, уже приступило к работе. В составе жюри - Дмитрий Дюжев, он считает, что все конкурсные картины сняты на очень высоком уровне. А то, что фильм участвует в фестивале - уже своеобразный знак качества.

"Лучезарный ангел" традиционно приурочен ко Дню народного единства и празднику Казанской Божьей Матери. Фестиваль благотворительный, билеты бесплатные, но их надо бронировать на официальном сайте. Кроме того, можно обсудить увиденное, и поучаствовать в мастер-классах, и побывать на встречах с известными актерами и режиссёрами. Победителей кинофестиваля объявят 6 ноября.