Мишустин в Ханчжоу заявил о максимально высоком уровне отношений России и Китая

Михаил Мишустин сегодня прибыл в Китай с рабочим визитом. Самолёт премьер-министра приземлился в городе Ханчжоу.

Главу правительства встречали наши дипломаты и представители местных властей. Позже он отправился в государственную резиденцию. Там состоится 30-я регулярная встреча глав правительств обеих стран, по итогам которой ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Мишустин уже встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На встрече Мишустин заявил, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю. Несмотря на западные санкции, страны продолжают развивать партнёрство.

В составе российской делегации - первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, сообщает "ТВ Центр".