Нанесён удар "Кинжалами" по газоэнергетическим объектам на Украине

В ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам в ночь на 3 ноября был нанесён групповой удар ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками по объектам газоэнергетического комплекса Украины и инфраструктуре военного аэродрома. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также за сутки наши войска закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске. В городе продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и в промзоне.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.