Россия готовит решение о безвизе для китайских туристов

Правительство России по поручению Владимира Путина работает над ответным решением по отмене виз для туристов из Китая. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран, сообщает "ТВ Центр".

Она прошла в Ханчжоу, куда глава кабмина прибыл сегодня с рабочим визитом. По итогам подписан ряд документов о сотрудничестве. Михаил Мишустин также провёл переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Глава российского правительства подчеркнул, что экономические связи между Москвой и Пекином укрепляются, несмотря на санкции и турбулентность в мире.

Реализуются новые масштабные проекты. Среди них - освоение месторождений нефти и газа, производство высокотехнологичного оборудования, кооперация в сфере энергетики, мирного атома, а также исследования космоса и Луны.

"Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнёром. Причем, доля доллара и евро в торговых расчётах уже опустилась до уровня статистической погрешности. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%", - отметил Мишустин.