Отголоски афганского землетрясения докатились до Таджикистана и Узбекистана

Отголоски мощного землетрясения в Афганистане докатились до Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. В самом Афганистане погибли не менее 20 человек, свыше трёхсот пострадали. Магнитуда подземных толчков составила 6,3. Эпицентр располагался в 37 километрах от города Мазари-Шариф.

Жителей северных провинций Афганистана стихия застала врасплох. Землетрясение началось около часа ночи по местному времени. Кто успел проснуться и выбраться на улицу, остались живы. Пострадала, но выстояла историческая Голубая мечеть – кое-где обвалилась плитка, повреждения получили окружающие её минареты.

Но множество домов рухнули полностью, особенно в сельской местности. Возникли пожары. В горах обвалы заблокировали движение на дорогах. Без электроэнергии остались девять провинций, включая Кабул.

Сейчас в списке погибших 20 человек, но власти предупреждают: эта цифра вырастет. Разбирать завалы будут долго. А спасатели ещё не добрались до отдалённых деревень в наиболее пострадавших провинциях Балх и Саманган.

Только два месяца назад жертвами сопоставимого по мощности землетрясения на северо-востоке страны стали почти полторы тысячи афганцев.