На Западе предупредили о начале Третьей мировой войны из-за блокады Калининграда

Третья мировая война может начаться из-за блокады Калининградской области. С таким предупреждением выступил политолог Герман Горраис Лопес на страницах французского издания AgoraVox.

"Если НАТО попытается закрыть Калининграду выход к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис октября 1962 года, но эпицентром его может стать Калининград", - отметил эксперт.

По его мнению, Североатлантический альянс видит в отрезанном от основной части России регионе главную цель в случае начала полномасштабного конфликта. Агрессия против Калининграда вполне может стать причиной Третьей мировой войны, полагает Лопес.

В Европе, и особенно в странах Балтии, в последнее время пока на неофициальном уровне всё чаще звучат призывы блокировать Калининградскую область. Речь идёт о полном или частичном прекращении железнодорожного сообщения через территорию Литвы.

В ответ на подобные заявления в Кремле пообещали, что Россия обеспечит бесперебойную коммуникацию с Калининградской областью. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.