Собянин рассказал о модернизации столичных ТЭЦ

На всех ТЭЦ регулярно идут работы по обновлению оборудования и внедрению современных средств контроля и управления технологическими процессами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что московская система централизованного теплоснабжения является крупнейшей в мире. Её протяжённость превышает 18 тысяч километров. Сегодня все 13 ТЭЦ города работают на природном газе. Это самое экологичное топливо.

Помимо работ на ТЭЦ, город постоянно реконструирует и строит газопроводы. В Нижегородском районе скоро появится газопровод высокого давления для подачи топлива на ТЭЦ-8.