Москвичам пообещали возвращение сентябрьской погоды

На этой неделе москвичей ждут несколько тёплых дней. 7 ноября воздух в столице прогреется до плюс 12 градусов. Такая температура характерна для второй половины сентября. Ночи на этой неделе тоже будут тёплыми, заморозков не ожидается, сообщает Гидрометцентр.

Между тем, накануне синоптики сообщили, что метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября. Примерно 14 ноября произойдёт переход среднесуточной температуры к минусовым параметрам. С этого дня в столичном регионе возможны осадки в виде мокрого снега.

В этом году в Москве выдалась тёплая осень. В сентябре температура поднималась до 20-22 градусов, дождей почти не было. В октябре температура превышала среднегодовые показатели на 4-6 градусов.