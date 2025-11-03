Мошенники стали использовать искусственный интеллект для обмана россиян

Мошенники стали активно использовать искусственный интеллект для обмана россиян. ИИ помогает преступникам составить психологический портрет жертвы и даёт подробные инструкции для ведения разговора. Об этом в интервью РИА Новости сообщила GR-директор компании "Код Безопасности" Александра Шмигирилова.

До развития ИИ мошенники обычно долго изучали страницы будущих жертв в социальных сетях. Сейчас эту работу за них делает ИИ, он за считанные минуты анализирует огромные массивы данных, рисует психологический портрет и выдаёт точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой.

Шмигирилова предупредила, что мошенничество - это реальность, которая всегда будет с нами. Но помешать аферистам можно: для этого нужно просто соблюдать осторожность и не терять бдительности.