От бульваров до набережных: названы самые популярные площадки московского проекта "Сады и цветы"

Москвичи выбрали лучшие площадки ландшафтного фестиваля "Сады и цветы". Голосование проходило на популярной платформе "Активный гражданин". Всего проголосовали 183 тысячи человек, сообщает мос.ру.

В тройку лидеров среди центральных локаций фестиваля вошли Манежная, Тверская и Театральная площади. Самыми живописными из пешеходных улиц москвичи назвали Никольскую, Кузнецкий Мост и Камергерский переулок, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Самым красивым мостом признан Большой Москворецкий мост. Ещё москвичи отметили площадку на Цветном бульваре, оформленную в стиле цирка.