На Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0

На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка уровня M5.0. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Максимум излучения был зарегистрирован в 13:11мск 3 ноября. Сейчас на Солнце формируется крупный выброс массы, его направление пока точно не определено.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.