Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днём народного единства

Поздравления с Днём народного единства, объединяющим все народы нашей огромной страны в искренней любви к родине, звучат сегодня с орбиты от российского экипажа МКС, сообщает "ТВ Центр".

"Это праздник для тех, кто искренне любит нашу Родину, чтит её великую историю, трудится на благо России и готов встать на защиту своей страны", - сказал Сергей Рыжиков.

"Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха . Желаем вам мира, благополучия и крепкого здоровья", - обратился к россиянам Олег Платонов.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, гуляния, флешмобы, фестивали, автопробеги и выставки. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.