Россия отмечает День народного единства

Сегодня Россия отмечает один из самых важных государственных праздников - День народного единства. По всей стране проходят торжественные митинги, гуляния, концерты, автопробеги и выставки.

Освобождение в 1612 году Москвы от польских интервентов, положившее конец смутному времени, стало символом сплочённости, патриотизма, возрождения государства. Дату широко отмечают во всех регионах.

В Донецке состоялся флешмоб. Участники подняли над головой таблички и сложили гигантский триколор, который потом превратился в надпись - "Россия едина". Огромный флаг Херсонской области развернули в селе Геническая Горка у памятника "Защитникам Арабатской стрелки". На акции представили знамёна всех 89 субъектов страны.

В Санкт-Петербурге волонтёры, добровольцы и студенты в костюмах народов России прошли маршем по территории Петропавловской крепости и исполнили гимн страны.

Одними из первых праздник встретили жители Приморья. День Народного единства во Владивостоке начинается с масштабного автопробега. Десятки машин выстроились в колонну у мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота, чтобы проехать по центральным улицам города. Участники развернули огромный флаг России. Стяг размером пять на тридцать метров, весом более пятидесяти килограммов - один из самых больших в истории Приморья.

Впервые за много лет на улицах города состоялся крестный ход. В нём приняли участие представители духовенства, военнослужащие, жители и гости города. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства продлятся до вечера и завершатся большой концертной программой.