Собянин поздравил москвичей с праздником

День народного единства напоминает о героических страницах истории Отчизны, утверждает ценности патриотизма и беззаветного служения Родине. Об этом говорится в поздравлении Сергея Собянина с праздником, адресованном москвичам.

Мэр отметил, что вековые традиции народного единства служат прочным фундаментом современной России. Собянин пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в труде.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, гуляния, флешмобы, фестивали, автопробеги и выставки. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.