Обезвредил вражеские мины: подвиг младшего сержанта Фролова

Младший сержант Вадим Волов с подчинёнными поддерживал наступление наших подразделений. Несмотря на обстрелы неприятеля, расчёт Волова оперативно развернул комплекс РЭБ и нейтрализовал семь FPV-дронов противника. Это позволило передовым отрядам занять более выгодные рубежи.

Младший сержант Денис Фролов и его сапёрная группа разминировала пути для продвижения российских войск. Денис лично обезвредил несколько противопехотных мин. Возвращаясь на исходные позиции, он уничтожил вражеский беспилотник, не допустив потерь среди бойцов, сообщает "ТВ Центр".