Выходка сына пропавшей в тайге Ирины Усольцевой шокировала народ: так переживающие за семью себя не ведут

28 сентября в Партизанском районе Красноярского края пропала семья из трех человек и их собака. Сергей, Ирина и Арина Усольцевы ушли в поход и не вернулись. Прошло больше месяца, но выйти на след туристов так и не удалось. Эксперты считают, что семья погибла в результате несчастного случая.

Когда вокруг исчезновения Усольцевых поднялась шумиха, сын Ирины Даниил пришел в студию "Пусть говорят". Он озвучил свою версию произошедшего. Юноша уверен, что трагедия произошла из-за собаки. Старенькая корги могла сбежать, а родители и сестра пошли ее искать, потом погода резко испортилась, и вернуться на тропу они уже не смогли.

Этой же версии придерживается дочь Сергея от предыдущего брака Светлана. Разговоры о побеге отца она называет "слухами и сплетнями".

При этом оба ребенка пропавших ведут себя довольно странно. Светлана никак публично не заявляет об исчезновении родственников и не участвует в поисках. А Даниил после нескольких интервью строит планы перебраться в Москву, выглядит воодушевленным и даже закатил шикарную вечеринку.

В последние выходные октября юноша в шумной компании отметил Хэллоуин. Он не стеснялся делиться снимками с праздника в соцсетях. На кадрах видно, что Даниил нарядился в костюм доктора.

"Счастливого Хэллоуина. Было пропито 13 тысяч рублей за 14 часов безумия", — заявил сын Ирины Усольцевой.

Россияне, переживающие за пропавшую семью, шокированы таким поведением. Люди в соцсетях обсуждают, что Дании ведет себя так, словно ничего плохого с его мамой и маленькой сестрой не случилось.

Более того, ранее профайлер Александр Петров проанализировал поведение Даниила на шоу, и увидел знаки, указывающие на то, что юноша что-то скрывает. Эксперт уверен, что сын Усольцевых знает больше, чем говорит.

"Либо Даниил что-то знает и сильно переживает за то, что его тайна будет вскрыта, либо ему абсолютно безразлична судьба родственников. А безразличие опять же оттого, что он знает правду", — сообщил эксперт.