Принц Уильям после грандиозного скандала во дворце оставил больную раком Кейт Миддлтон и покинул Британию

В королевской семье разгорелся небывалых масштабов скандал. Карл III лишил своего младшего брата Эндрю титула принца и выселил из особняка, в котором тот прожил больше 20 лет. Любимый сын Елизаветы II попал в немилость после обнародования новых подробностей его связи с Джеффри Эпштейном. Поговаривают, что на столь суровом наказании настоял Уильям.

На фоне скандала во дворце принцу Уэльскому пришлось покинуть Британию. Оставив жену и детей, он отправился в Рио-де-Жанейро. В Бразилии Уильям пробудет три дня. Его ждет насыщенная программа.

Наследник британского престола уже посетил самые известные достопримечательности Рио-де-Жанейро. А в последующие дни он будет участвовать в мероприятиях экологического форума The Earthshot. Уильям вручит награды экоактивистам.

Проведет сын Карла III и официальные встречи. Среди вопросов, которые принц Уэльский обсудит с первыми лицами Бразилии, — охрана природы, устойчивое развитие и культурный обмен. Уильям также посетит некоторые из культовых пляжей Рио, чтобы понять биоразнообразие города.

"Как отец, я постоянно думаю о мире, который унаследуют мои дети. Я хочу, чтобы они выросли в окружении природы, возможностей и надежды на стабильное будущее. Но я также знаю, что если мы не будем действовать смело сейчас, то будущее находится под угрозой. Премия Earthshot Prize заключается в том, чтобы переломить ход событий, доказать нашим детям, что мы готовы бороться за их завтра", — сообщил принц Уэльский, выступая перед бразильскими журналистами.

Отметим, что Уильям отправился за границу без своей жены, принцессы Уэльской. Кейт Миддлтон осталась дома в Виндзоре с детьми. Врачи рекомендовали принцессе воздержаться от дальних перелетов, хотя уверяют, что рак отступил и жизни будущей королевы ничто не угрожает.