Мадуро: Россия и Венесуэла поддерживают постоянный диалог по многим темам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы находится в ежедневном диалоге с Москвой по многим развивающимся направлениям диалога. Об этом он сказал в эфире телепрограммы "С Мадуро +", комментируя заявление МИД РФ о готовности Москвы отвечать на запросы Каракаса с учетом существующих угроз.

"Все верно. Так и должно быть. Спокойствие, уверенность и братство. Мы имеем ежедневную, постоянную коммуникацию с правительством России по всем темам, потому что у нас множество направлений в развитии", — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что отношения с Россией охватывают все ключевые сферы — промышленную, технологическую, научную, экономическую, финансовую, монетарную и военную.

"Россия — великая мировая держава, но при этом способна устанавливать отношения равноправия и уважения с такими странами, как Венесуэла. Эти отношения можно считать образцовыми для взаимного развития", — отметил президент.

Ранее 19 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.