Мишустин и Си Цзиньпин подписали в Китае важные документы о сотрудничестве

Перспективы стратегического сотрудничества России и Китая обсудили в Пекине премьер Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава российского правительства находится в стране с двухдневным рабочим визитом, сообщает "ТВ Центр".

В переговорах с председателем Китая приняли участие члены многочисленной российской делегации и ряд ключевых министров КНР. В начале встречи Михаил Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Владимира Путина. Стороны обсудили совместные проекты в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Накануне был подписан ряд совместных документов.

Михаил Мишустин, премьер-министр России: "Уважаемый господин Си Цзиньпин, искренне рад нашей новой встрече. Важно продолжать создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций, поддерживать наши совместные проекты. Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями – они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая".

Си Цзиньпин поздравил Мишустина и всех членов российской делегации с Днём народного единства и сказал, что, несмотря на турбулентность мировой ситуации, российско-китайские отношения успешно развиваются с прицелом на перспективу.