После новой акции оппозиции Вучич объявил о досрочных парламентских выборах

Проведение досрочных парламентских выборов в Сербии анонсировал президент Александр Вучич и сообщил: власти идут навстречу требованиям протестующих.

Решение о сроках голосования будет принято в соответствии с Конституцией. Срок полномочий депутатов парламента нынешнего созыва истекает в декабре 2027 года.

Глава государства уверен- прозападная оппозиция не имеет широкой поддержки в обществе. Протесты в Сербии финансируются извне силами, которые хотят гражданской войны.

Вучич сообщил: сейчас полиция разыскивает снайперов, прибывших в Белград из-за рубежа для совершения провокаций, и пообещал провести митинг своих сторонников в Нови-Саде, сообщает "ТВ Центр".