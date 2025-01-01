Путин подписал указ об установлении Дня языков России

В России появились новые государственные праздники. День языков России будет отмечаться 8 сентября.

Указ об установлении праздника подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", - говорится в указе.

30 апреля, в соответствии с указом главы государства, будет отмечаться День малочисленных народов России.

По сведениям из открытых источников, в России используется 277 языков и диалектов. По данным на 2025 год, в единый государственный перечень коренных малочисленных народов России входит 47 этносов, численность которых не превышает 50 тысяч человек.