На Украине арестовали митрополита Арсения

На Украине суд Днепропетровска снова отправил за решётку митрополита Святогорского Арсения. Накануне архиерею стало плохо прямо во время заседания, сообщает "ТВ Центр".

Машина скорой помощи доставила его в больницу с гипертоническим кризом, а после нормализации давления силовики опять привезли митрополита в суд. Ближайшие 38 суток он проведёт в СИЗО без права внесения залога.

Наместник Святогорской лавры был задержан СБУ в апреле прошлого года. Слушания по надуманным обвинениям в оправданиях действий России идут сразу в четырёх судах.

Как сообщают адвокаты, права их подзащитного грубо нарушаются как в ходе заседаний, так и в СИЗО. Температура в камере не превышает 13-ти градусов, у митрополита конфискованы необходимые лекарства.