40 миллионов американцев лишились еды из-за шатдауна

Шатдаун в США продолжается рекордные 35 дней. Уже задерживаются авиарейсы из-за того, что диспетчеры не готовы работать бесплатно. Прекращение работы правительства грозит полностью парализовать авиасообщение в США.

Губернатор штата Нью-Джерси мобилизовал Нацгвардию для обеспечения продовольственной безопасности. Солдат задействуют для организации хранения и доставки продуктов нуждающимся. Из-за шатдауна малоимущие американцы перестали получать талоны на питание. Поддержки лишились 42 миллиона человек.

Но кажется, Дональд Трамп готов побить рекорд. Республиканцы и демократы никак не могут договориться об утверждении бюджета. Пока слоны с ослами бодаются на Капитолийском холме, каждый день вынужденного простоя обходится американской экономике в 15 миллиардов долларов.

5 ноября Верховный суд будет решат судьбу тарифов Трампа. Группа представителей бизнеса подала иск к властям, заявив, что пошлины незаконны и наносят ущерб их компаниям. К тому же, Белый дом ввёл их в обход Конгресса.