"Пишу тебе, герой": московские школьники отправили 15 тысяч писем бойцам СВО

Московские школьники написали более 15 тысяч писем военнослужащим ко Дню народного единства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице проходит акция "Пишу тебе, герой". Любой юный москвич может написать бойцам, сражающимся на передовой, простые, но очень важные слова благодарности и поддержки, отметил мэр.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, гуляния, флешмобы, фестивали, автопробеги и выставки. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.