Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин по традиции возложил цветы к главному символу Дня народного единства - памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

В церемонии также приняли участие члены общественных и молодёжных организаций - молодые ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", движений "Волонтёры Победы", "Юнармия", "Движение первых" и центра "Воин".

Также на Красную площадь пришли патриарх Кирилл, глава российских буддистов, верховный муфтий и глава Духовного собрания мусульман России.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, гуляния, флешмобы, фестивали, автопробеги и выставки. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.