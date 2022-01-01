Минобороны назвало цели ночных ударов на Украине

Этой ночью российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе СВО.

Также поражены цех производства артиллерийских снарядов, склад горючего и пункты временной дислокации ВСУ в 152 районах.

Ещё за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 204 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.