В Вологде открыли 9-метровый памятник Ивану Грозному

В День народного единства в Вологде открыли памятник Ивану Грозному. Девятиметровый монумент расположился у стен Кремля. Автор памятника - московский скульптор Михаил Красильников, сообщает ТАСС.

На торжественной церемонии присутствовал губернатор региона Георгий Филимонов. Он сказал, что Вологда неразрывно связана с именем царя.

"Я рад, что справедливость торжествует. Я рад, что история расставляет всё на свои места, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия русских смыслов и утверждаем славу православия, торжество православия", - сказал глава Вологодской области.

Известно, что Иван Грозный рассматривал Вологду как столицу Русского государства. Во время его царствования началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна была в два раза превосходить Московский кремль.