Очередное преступление ВСУ, подтверждающее террористическую сущность киевского режима и его отношения даже к собственным гражданам.

В социальных сетях распространяются кадры убийства. На видео - двое мирных жителей села Петропавловка идут под белым флагом. Они собирались перейти линию соприкосновения и выйти к позициям российской армии. Но операторы украинских дронов не позволили этого сделать.

Сперва националисты нанесли удар по беззащитному мужчине с собакой, а затем убили и его спутника. Перед смертью мужчина успел только перекреститься.

В отличие от преступников из подразделений ВСУ, наши солдаты не воюют с мирным населением. Во время разведки один из российских расчётов БПЛА обнаружил неизвестный автомобиль и подвёл беспилотник, чтобы установить принадлежность машины. Когда стало ясно, что внутри находятся гражданские, коптер мгновенно увели в сторону, позволив людям продолжить движение, сообщает "ТВ Центр".