150 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за мощного тайфуна

Разрушены дома, повалены деревья, дороги ушли под воду. На Филиппинах ликвидируют последствия мощного тайфуна. Острова накрыли проливные дожди с ураганным ветром. Из зоны бедствия успели эвакуироваться более 150 тысяч человек.

Люди спасаются на крышах. Спуститься вниз опасно для жизни и практически невозможно. Прямо по улицам бежит мощный поток грязной воды, сломанные ветки и обломки жилых домов. Сотни поваленных деревьев и металлоконструкций, десятки разрушенных строений. Всё это последствия мощного тайфуна "Калмэги", который обрушился на Юго–Восточную Азию, и Филиппины оказались в эпицентре урагана.

Тайфун пришёл с Тихого океана. Местные СМИ отмечают, что власти предупредили жителей Филиппин о проливных дождях, порывистом ветре и возможных оползнях. Кто-то успел спастись самостоятельно. Многим придётся надолго остаться в пунктах временного размещения.

Точной информации о том, сколько ещё жителей нуждается в помощи, сейчас ни у кого нет. Сотни человек остались без крова. Их дома либо затоплены, либо вовсе смыты сильным потоком.

По данным метеорологического агентства Филиппин, скорость ветра в центре тайфуна достигала 37 метров в секунду. А когда он подошёл к побережью, усилилась до 46 метров в секунду. Такие порывы вырывают деревья с корнем и сбивают человека с ног. Сейчас ливни прекратились, власти подсчитывают ущерб от удара стихии.