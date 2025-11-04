Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Умер 46-й вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года.

О смерти политика сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя портала Punchbowl Джейка Шермана. Смерть наступила после осложнений от пневмонии и болезни сердца.

Дик Чейни был республиканец. Он работал в администрациях четырёх президентов США. У Джорджа Буша-старшего был министром обороны.

В администрации Джорджа Буша-младшего дважды занимал должность вице-президента. По мнению газеты Washington Post, Чейни являлся самым влиятельным вице-президентом в истории США.