Москвичей предупредили об опасной погоде в ночь на 5 ноября

Жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в столичном регионе до 9 часов утра 5 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ранее синоптики утверждали, что на этой неделе москвичей ждут несколько тёплых дней. Ближе к концу недели воздух в столице днём будет прогреваться до плюс 12 градусов. Такая температура характерна для второй половины сентября. Ночи на этой неделе тоже будут тёплыми, заморозков не ожидается.

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября. Примерно 14 ноября произойдёт переход среднесуточной температуры к минусовым параметрам. С этого дня в столичном регионе возможны осадки в виде мокрого снега.