Подруга показала последнее сообщение исчезнувшей в тайге Усольцевой, и от ее слов холодок по коже. На что намекала Ирина?

Уже больше месяца продолжаются поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. 28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Их активно искали две недели. 12 октября масштабные поиски приостановили, сейчас на месте работают лишь небольшие группы спасателей.

Выдвигаются самые разные версии случившегося: от встречи с дикими животными и браконьерами до бегства семьи за границу. Последняя версия бурно обсуждается в Сети из-за поведения детей пропавших. Дочь Сергея Светлана никак не подключилась к поискам, а сын Ирины и вовсе наслаждается жизнью: посещает вечеринки и раздает интервью.

При этом подруга Ирины Усольцевой Мария призналась, что в семье было не все гладко. Мол, супруги подумывали о разводе, но пытались спасти семью. Даже какое-то время жили отдельно, но вроде бы за несколько недель до рокового похода смогли наладить отношения.

На Кутурчинское Белогорье Усольцевы решили поехать внезапно. Это подтверждает последнее сообщение Ирины, которое она отправила подруге и духовной наставнице Марии. Сначала они хотели посетить практики тантры, но Сергей был против. В ходе обсуждения Усольцевы решили, что нужно ехать в тайгу.

Поход на Кутурчинское Белогорье воспринимался Ириной как обновление отношений с мужем, они хотели побыть вместе. "Я сказала мужу, что если он не очень сильно на тантру хочет, то давай не поедем, а вместо этого поедем в мини-путешествие. И он живо откликнулся на это… Это для меня все очень ново. Я как будто в другой реальности. Сейчас пишу, и слезы", — говорилось в сообщении Ирины.

Кроме того, Усольцева намекнула приятельнице, что в ее жизни начинается новый этап. От следующих слов Ирины холодок по коже, ведь зная, что случилось потом, возникает мысль, что все было продумано до мелочей.

"Есть мысль, что возможно какое-то убегание от какого-то важного прохода. Сейчас стоит тема денег, тема масштабирования, тема прохода в реализации", — делилась исчезнувшая в тайге.

Теперь эти сообщения многим кажутся ключом к разгадке произошедшего с семьей. Пользователи Сети обсуждают, что Ирина могла специально выставить в своем блоге видео, в котором подробно рассказала, куда они пойдут, чтобы пустить всех по ложному следу.