Путин в Кремле вручил награды лучшим людям страны

В День народного единства Владимир Путин вручил высокие награды и премии за вклад в укрепление единства лучшим людям страны. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Среди награждаемых были патриарх Кирилл, глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайунутдин, главный раввину России Берл Лазар, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, Наталия Солженицына, гендиректор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова, её заместитель Павел Дорошенко, ученый секретарь музея "Лудорвай" в Удмуртии Павел Орлов, замдиректора ООО "Открытия" Анна Габдуллина и замначальника Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

В начале церемонии Путин поздравил всех с праздником и отметил, что и сейчас россияне мирным, созидательным и ратным трудом защищают суверенитет страны.

"Ценность нашего единства неоспорима, мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз, и вместе радоваться победам, достижениям и успехам", - сказал президент.

Он также напомнил, что у России немало преданных друзей. "И сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств", - указал глава государства.

Ранее сегодня президент возложил цветы к главному символу Дня народного единства - памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии приняли участие члены общественных и молодёжных организаций, патриарх Кирилл, глава российских буддистов, верховный муфтий и глава Духовного собрания мусульман России. Ещё глава государства посетил выставку "Православная Русь". В этом году она посвящена 80-летию Великой Победы.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, гуляния, флешмобы, фестивали, автопробеги и выставки. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.