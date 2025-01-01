Церковный календарь на ноябрь 2025 года: главные праздники, посты и традиции

В ноябре 2025 года православные верующие отмечают несколько важных праздников. Один из них — День Казанской иконы Божией Матери, он приходится на 4 ноября. В этом месяце начинается и один из многодневных постов - Рождественский. Он продлится с 28 ноября по 6 января 2026 года.

Главные праздники с описанием обычаев и примет в ноябре 2025 года

4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери

Обычаи

В этот день почитают образ Казанской иконы Божией Матери и вспоминают избавление Москвы и России от польской интервенции. Верующие идут в храм, молятся иконе, просят покровительства Пресвятой Богородицы, особенно женщины и незамужние девушки.

Приметы

Если 4 ноября идёт дождь, урожай будет хороший; ясный день к скорому похолоданию. Свадьбы в этот день сулят счастливый брак. 4 ноября не рекомендуется начинать новые крупные дела.

8 Ноября - День памяти великомученика Димитрия Солунского

Обычаи

В этот день принято посещать храмы и молится за усопших.

Приметы

Если 8 ноября выпал снег, зима будет поздней и холодной. Нельзя в этот день стирать и что-либо мыть.

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Обычаи

В этот день читаются особые молитвы, посещаются богослужения, верующие просят защиты и помощи от Небесных Сил.

Посты в ноябре 2025 года

28 ноября начинается Рождественский пост. Он длится до 6 января.

Церковные праздники в ноябре 2025 года по дням

1 ноября — Димитриевская родительская суббота (поминание усопших),

2 ноября — День великомученика Артемия Антиохийского,

3 ноября — День памяти Илариона Великого, день памяти Илариона Псковоезерского, перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского,

4 ноября — Праздник Казанской иконы Божией Матери,

5 ноября — День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти,

6 ноября — День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость",

7 ноября — День памяти мучеников Маркиана и Мартирия, нотариев Константинопольских,

8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского,

9 ноября — День преподобного Нестора Летописца,

10 ноября — День мученицы Параскевы, нареченной "Пятница",

11 ноября — День святой преподобномученицы Анастасии Римлянки,

12 ноября — День Озерянской иконы Божией Матери,

13 ноября — День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских,

14 ноября — День памяти бессребреников Космы и Дамиана Асийских,

15 ноября — День Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия",

16 ноября — День святых Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона Севастийских и других мучеников,

17 ноября — День памяти епископа Никандра Мирского и Ермея, пресвитера,

18 ноября — День святителя Ионы, архиепископа Новгородского,

19 ноября — День памяти священномученика Павла I, патриарха Константинопольского,

20 ноября — День иконы Божией Матери "Взыграние Младенца",

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих небесных Сил бесплотных (Михайлов день),

22 ноября — День иконы Божией Матери "Скоропослушница",

23 ноября — День святого мученика Ореста Тианского,

24 ноября — День исповедника преподобного Феодора Студита,

25 ноября — День Киккской иконы Божией Матери "Милостивая",

26 ноября — День святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского,

27 ноября — Заговенье на Рождественский пост, День святого Григория Паламы, апостола Филиппа,

28 ноября — Начало Рождественского поста,

29 ноября — День апостола и евангелиста Матфея,

30 ноября — День преподобного Никона Радонежского, День святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.